... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Der er kraftig brand i en villa på Grænsevænget i Dragør i det sydlige Amager.

En person er blevet reddet ud af boligen, oplyser Henrik Stormer, vagtchef ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Hovedstadens Beredskab oplyser på Twitter, at de er i færd med at slukke branden, og at en person bliver tilset af ambulancepersonale.

Politiet fik anmeldelsen klokken 11.55.

Ekstra Bladet følger sagen ...