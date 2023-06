Kraftig brand på Frederiksberg

Brandvæsenet er torsdag morgen rykket ud til ild i en lejlighed på Frederiksberg.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Der er tale om 'kraftig ildebrand' i en lejlighed, lyder det.

Vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen fortæller, at en person er blevet reddet ud af den brændende lejlighed, som ligger på Finsensvej.

- Jeg har endnu ikke noget om tilstanden. Der er sendt læge og ambulance afsted, siger han.

Vagtchefen oplyser, at det er en mand, der har adresse i lejligheden.

Alarmen lød 06.49.

Beredskabet skriver på Twitter, at man vil være til stede på adressen et stykke tid endnu, men at branden er under kontrol.

Borgere opfordres til at tage hensyn til arbejdet på stedet.