Kraftigt jordskælv ved Italiens kyst

Onsdag morgen kunne mange italienere stå op til rystelser fra et jordskælv, som opstod ved landets østkyst

Lidt uden for Italiens østkyst ramte et kraftigt jordskælv onsdag morgen omkring klokken 7.

Centrum for jordskælvet var otte kilometer under havoverfladen ved Pesaro Marche-kysten.

Rystelserne kunne mærkes i hele den centrale del af Italien, herunder Rom, Firenze og Bologna, og blev målt til mellem 5,7 og 6,1 på richterskalaen. Det betegnes som moderate til stærke rystelser. Landet oplever derudover en del efterskælv.

Det skriver flere udenlandske medier såsom italienske Corriere Della Serra og La Stampa.

Undersøger skader

Som følge af jordskælvet er brandmyndighederne ved at undersøge diverse bygninger for skader. Det drejer sig blandt andet om flere skoler, som er beordret lukket. Der er nemlig kommet meldinger om revner og sprækker i flere bygninger.

Desuden er togtrafikken indstillet flere steder, hvor skinnerne bliver undersøgt grundigt.

Italiens ministerpræsident, Giorgia Meloni, er i kontakt med ministeriet for civilbeskyttelse og generelt i Marche-regionen for at følge situationen.

Derudover overvåges kysten af borgmesteren i Senigallia, da der kan være en risiko for tsunamibølger.