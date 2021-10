Kranfabrik i flammer

Tirsdag eftermiddag er der udbrudt en voldsom brand på en fabrik i Galten vest for Aarhus.

Tirsdag ved 16-tiden danner branden store mængder sort røg.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jesper Duus bekræfter, at man har evakueret medarbejderne.

- Der er brand i kranfabrik, og det brænder fortsat, men vi arbejder på stedet.

Ilden har spredt sig til tagkonstruktionen.

Jesper Duus oplyser videre, at man holder øje med røgudviklingen, som potentielt kan skabe problemer for folk i området.

- Det plejer røg jo at gøre, lyder det kortfattet fra vagtchefen.

Opdateres ...

