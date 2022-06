Krav om at tage Britta Nielsens pension afvises igen

Anklagemyndigheden får ikke lov til at beslaglægge indestående på to pensionskonti tilhørende den svindeldømte Britta Nielsen.

Det har en dommer i Københavns Byret afgjort onsdag eftermiddag. Han henviser til, at Højesteret allerede har afgjort spørgsmålet i februar i år. Så derfor kan anklageren altså ikke stille kravet på ny.

Det var i februar 2020, at Britta Nielsen blev dømt for via sit job i Socialstyrelsen at have bedraget det offentlige for 117 millioner kroner.

Og myndighederne forsøger altså stadig at kradse penge ind fra den nu 68-årige kvinde, hvis gæld er vokset til 125 millioner kroner på grund af renter.

I retssal 23 kom specialanklager Stig Paulsen onsdag med argumenter for at beslaglægge Britta Nielsens ratepension og kapitalpension til en værdi af lidt over 800.000 kroner.

Han stillede kravet, selv om Højesteret allerede i februar i år afviste, at Britta Nielsens pensioner kunne beslaglægges. Samtidig protesterede Britta Nielsens advokat, Jan Schneider, imod indgrebet.

- Alle de faktuelle oplysninger, som man påberåber sig, var til stede, og man må også formode, at de var anklagemyndigheden bekendt, sagde Jan Schneider onsdag i retten.

Anklager Stig Paulsen argumenterede med, at sagen nu handlede om noget andet. Han henviste til, at Britta Nielsen kunne have begyndt at få udbetalt pensionerne allerede fra 2017 og 2019.

Som udgangspunkt er pensioner beskyttet, men det er med tanken om, at man stadig skal kunne leve et beskedent og ordentligt liv, forklarede anklageren.

- Men det fremføres også, at henstår pensionen i længere tid uden at blive hævet, kan de grunde ikke længere være til stede, sagde Stig Paulsen.

I marts i år indgik Britta Nielsen en afdragsordning, hvor hun betaler 2500 kroner af gælden hver måned, og den har hun ind til videre overholdt. Men der er altså lang vej til at betale milliongælden, som hele tiden vokser i renter.

- Det er en ganske for nylig opstået betalingsvilje og en meget begrænset betalingsvilje, som Britta Nielsen har vist.

- Hun kunne jo have sagt: Ja, I må godt få pensionsordningen. Men det er ikke sket, sagde Stig Paulsen.

Det var via sin stilling som afdelingsleder i Socialstyrelsen, at Britta Nielsen gennem 25 år overførte millioner til sig selv. Det var penge, som skulle være brugt til projekter for udsatte borgere.

Britta Nielsen brugte blandt andet penge på dyre heste, biler og grunde i Sydafrika. Hendes tre voksne børn fik også del i en del af millionerne, og de er siden dømt for groft hæleri.

Anklagemyndigheden vil nu overveje, om den vil kære onsdagens afvisning til landsretten.

