Kreativ tyv anholdt

En 23-årig mand fra Tølløse har mandag morgen været lige lovlig kreativ i sin jagt på gratis benzin.

Ifølge døgnrapporten fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi fik politiet en anmeldelse om, at en tyv havde boret hul i benzintanken på en bil.

Manden havde tappet nogle liter benzin over i nogle dunke, men på baggrund af vidneforklaringer kunne politiet hurtigt finde frem til en bil, der var parkeret på Dyssevej i Sorø. Her fandt politiet forskellige effekter i bilen, som man mener stammer fra tyverier. Manden var dog ikke til stede.

Da politiet herefter valgte at flytte bilen til politistationen for at undersøge den yderligere gik han dog til bekendelse. Den 23-årige mand henvendte sig nemlig selv til politiet, da de var ved at læsse bilen op på fejebladet.

Manden blev afhørt og sigtet for tyveri.