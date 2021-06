Krimi ... 8. jun. 2021 kl. 19:03

Krigsveteran sigtet for snigmord: Rocker dræbt på 300 meters afstand

Eks-præsident i australske Rebels MC var mål for masser af had og vrede, men hvorfor en topprofessionel snigskytte og krigsveteran nu er sigtet for drabet på den 51-årige gangster er en gåde