Kriminalforsorgen i svipser inden retssag

Københavns Byret (EKSTRA BLADET): Det var en afklaret mand der 19. maj sidste år valgte at springe ud af en bil, der kørte på Amagermotorvejen med op til 100 kilometer i timen.

- Han rykker sædet tilbage. Orienterer sig, og dækker sit hoved. Han har kalkuleret det her. Han vil hellere dø hurtigt end at lide en lang, pinefuld død.

Sådan genfortæller anklager Luca Kowenicki fredag under sin procedure, offerets egen forklaring om, hvorfor og hvordan den skrækslagne mand undslap sagens fem tiltalte mænd, der er anklaget for at ville køre ham ud i Vestskoven i Albertslund og mishandle ham. Fire af dem er brødre.

Ifølge anklageskriftet havde de tiltalte i alderen 19-26 år planlagt at voldtage offeret med en flaske, skade ham med stikvåben med den hensigt, at han skulle blive handicappet og urinere på ham - mens pinslerne blev filmet.

Stor misforståelse

Fire af de fem tiltalte, har tidligere valgt at udtale sig i retten, og fortalte her en nogenlunde enslydende historie, hvor de kalder det hele en misforståelse.

Ifølge den næstældste af brødrene, en 24-årig mand, genkendte han tilfældigvis offeret i træningscenteret SATS i Field's, som lillebror til en, der stod bag et overfald på hans 26-årige storebror, og det er derfor, at han i første omgang henvendte sig til ham.

Men den 24-årige fortalte i retten, at han aldrig havde til hensigt at gøre offeret ondt.

Alt han ønskede var at skabe fred mellem familierne, og grunden til, at de endte sammen i bilen på motorvejen var, at han forsøgte at fredsmægle. Han vidste ikke, hvorfor manden valgte at kaste sig ud af bilen den aften.

Fredag skulle den 24-årige igen i vidneskranken for at gennemgå sine personlige forhold, og her fastholdt han sin uskyld.

- jeg ved godt jeg har en fortid. Jeg ved godt jeg ikke har været guds bedste barn, forklarede han iklædt hvid skjorte og kondisko med Louis Vuitton-logo, inden han bedyrede, at han allerede inden denne episode, havde besluttet sig for at ændre sit liv.

Gårdture i arresten

Men under sin procedure fredag kaldte anklageren både den 24-årige og de øvrige tiltaltes forklaringer for konstruerede og samstemte.

Han henledte rettens opmærksomhed på, at flere af brødrene netop havde haft mulighed for at tale sammen inden retssagen.

Kriminalforsorgen havde nemlig sat to af brødrene på samme afdeling i Vestre Fængsel - og endnu en bror i samme fløj - ved en fejl.

Det skete angiveligt under nogen rokeringer i arresten i forbindelse med corona, og betød, at de to brødre på samme afdeling blandt andet har gået på gårdture sammen i perioden 5. januar og over tre uger frem, inden fejlen bliver opdaget, kort før retssagen mod dem begyndte i februar.

De tiltalte var på det tidspunkt underlagt brev- og besøgskontrol, hvilket betyder, at alle interaktioner mellem dem og omverdenen skulle have været overvåget for at forhindre dem i at påvirke rettens gang.

Der forventes dom i løbet af april. Anklageren går efter fængsel på mellem et år og halvandet til de tiltalte, og udvisning til Pakistan af alle fire brødre på mellem 6 år og bestandigt.