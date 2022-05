Kriminalforsorgen skal betale erstatning efter indsats død

Natten til 17. november 2017 modtog Nordjyllands Politi en foruroligende anmeldelse fra personalet i Kragskovhede Statsfængsel. En 40-årig indsat var afgået ved døden.

Det har siden vist sig, at manden døde af en overdosis, og nu er det så også blevet slået fast, at fængslet kan stilles til ansvar for hans død.

Retten i Aalborg bestemte onsdag, at Kriminalforsorgen skal betale 975.000 kroner plus sagsomkostninger og renter til den afdødes efterladte. Det oplyser de efterladtes advokat Tobias Stadarfeldt Jensen.

Kriminalforsorgen er desuden blevet dømt for at have brudt Menneskerettighedskonventionens artikel 2, som handler om retten til liv.

For den aften, manden døde, burde fængselspersonalet have handlet anderledes, da en medindsat henvendte sig og fortalte, at den 40-årige havde slugt et glas metadonpiller og lagt sig til at sove.

I stedet for at tilkalde lægehjælp hentede personalet den 40-årige i hans celle og satte ham i en isolationscelle.

Den skulle vise sig at blive mandens sidste hjem. For nogle timer senere blev han fundet livløs i cellen.

Personalet tilkaldte en ambulance. Men det var sent. Den 40-årige mands liv kunne ikke reddes.

