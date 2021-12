Kriminalforsorgen sov i timen: Livstidsdømt rocker havde frit spil

Kriminalforsorgen fulgte ikke op på klare advarsler om, at den livstidsdømte raketmorder Niels Poulsen havde tæt relation til Bandidos under sin prøveløsladelse

Bandidosrockeren Niels Poulsen blev i 1998 idømt fængsel på livstid for to drab og 19 drabsforsøg under raketangrebet på Hells Angels klubhus i Titangade.

Da han i 2015 blev prøveløsladt var det med vilkår om, at han ikke måtte have kontakt med eller opholde sig sammen med andre fra Bandidos. Brød han vilkårene ved at gå tilbage i rockerklubben, kunne han ende bag tremmer igen.

Men nu viser det sig, at Kriminalforsorgen, der skulle holde øje med, om Niels Poulsen holdt sig ude af miljøet, sov gevaldigt i timen.

Det fremgår af en orientering til Folketingets Retsudvalg fra Justitsministeriet, der kommer efter Ekstra Bladet i oktober kunne afsløre, at Niels Poulsen atter var tilbage i Bandidos-vesten.

Det skete efter han i fem år havde været omfattet af de såkaldte 'non association'-regler, hvor han under sin prøveløsladelse ikke måtte have kontakt til rockermiljøet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det ganske klare advarsler om netop det, Kriminalforsorgen modtog og aldrig fik tjekket op på.

Måske med rockere i Spanien

Allerede et år inde i Niels Poulsens prøveløsladelse modtog Kriminalforsorgen således oplysninger fra politiet, som kunne tyde på, at Niels Poulsen brød reglerne og havde kontakt til Bandidos.

Ekstra Bladet erfarer, at en konkret advarsel til Kriminalforsorgen i sommeren 2016 kom fra en person med stor indsigt i miljøet.

Kilden kunne fortælle Kriminalforsorgen, at Niels Poulsen angiveligt opholdt sig under varmere himmelstrøg i Spanien, hvor han angiveligt deltog i "Bandidos-relaterede aktiviteter", som det hedder.

Politiets Nationale Efterforskningsenhed (NEC) kunne ikke bekræfte kildens oplysning. Men politiets centrale enhed til at overvåge miljøet kom derimod med en anden bekymrende melding til Kriminalforsorgen.

Vurderingen fra NEC lød, at Niels Poulsen efter sin prøveløsladelse "fortsat havde en stærk tilknytning" til rockerklubben.

Der blev dog aldrig fulgt op på advarslen, ligesom Niels Poulsen heller ikke blev konfronteret med påstandene under sine tilsynsmøder, erkender Kriminalforsorgen i dag.

Registreret som Bandidos-medlem

I redegørelsen om forløbet, som Kriminalforsorgens har lavet for Justitsministeriet i oktober 2021, fremgår det, at politiet dengang ikke var i besiddelse af konkrete beviser for, at Niels Poulsen havde overtrådt de skærpede vilkår i prøvetiden ved at have kontakt med personer med tilknytning, men at han var registreret som medlem.

Direktoratet for Kriminalforsorgen kalder det selv 'stærkt beklageligt', at der ikke blev fulgt op på politiets oplysninger om Niels Poulsens tilknytning til rockermiljøet.

Derfor vil man nu stramme op på reglerne og sikre, at der sker en ordentlig opfølgning på oplysninger, der kan indikere en overtrædelse af de skærpede vilkår for prøveløsladelse af rocker- og bandemedlemmer.

Justitsminister Nick Hækkerup mener også, at kriminalforsorgen burde have fulgt bedre op på oplysningen fra politiet i 2016.

'Jeg har noteret mig, at Kriminalforsorgen nu implementerer en ny procedure for indhentelse af oplysninger, som skal sikre en bedre kontrol med de prøveløsladte rocker og bandemedlemmer. Jeg har derfor en forventning om, at Kriminalforsorgen fremover følger behørigt op på sådanne oplysninger,' skriver Nick Hækkerup.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Niels Poulsen og Bandidos, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.