Kriminalforsorgen udleverede dømtes cpr-numre: 'En fejl'

Kriminalforsorgen har udleveret cpr-numre på 31 personer, der er idømt samfundstjeneste.

Modtageren af de følsomme oplysninger var en mand, der selv var dømt og pålagt samfundstjeneste.

Han var til møde hos Kriminalforsorgen i Næstved for at drøfte udførelsen af samfundstjenesten. Her fik han papirer med hjem med detaljer om sit forløb.

Papiret, som Lars fik med hjem, hvor der fremgik både navne og cpr-numre på andre dømte. Ekstra Bladet har fjernet identificerbare oplysninger.

Blev meget overrasket

Da Lars kom hjem og kiggede papirerne igennem, opdagede han, at han også havde fået en liste med navne, cpr-numre og tider for samfundstjeneste på 31 andre personer.

- Jeg blev meget overrasket. Det er jo noget, der på ingen måde vedkommer mig, fortæller Lars.

- Det må ikke kunne ske. Jeg synes, det er forkert, de ikke passer bedre på sådan nogle papirer. Det er sløseri, og det er ikke i orden.

'Fej for egen dør'

Han mener, at især et sted som Kriminalforsorgen burde undgå sådanne fejl.

- Kriminalforsorgen er jo sat i verden for, at vi (dømte, red.) skal stramme os an. Så jeg synes også, at de må feje for deres egen dør først, fortæller Lars, der har tænkt sig at makulere papiret med de personfølsomme oplysninger.

En alvorlig fejl

Kriminalforsorgen blev opmærksomme på sagen efter Ekstra Bladets henvendelse. De meddeler, at de håndterer sagen som et brud på persondatasikkerheden og har anmeldt det til Datatilsynet.

- Der er tale om en fejl, som vi tager meget alvorligt, siger institutionschef i Kriminalforsorgen Midt- og Sydsjælland, Tine Vigild.

Klarlægger forløbet

Hun oplyser, at de er ved at klarlægge, hvordan fejlen kunne ske, og hvordan de kan undgå lignende hændelser fremadrettet.

Ligeledes vil Kriminalforsorgen underrette de personer, der optræder på listen, om hændelsen, fortæller hun.

Lars er et opdigtet navn, da han er usikker på, om det vil have konsekvenser for ham at stå frem med historien. Ekstra Bladet er bekendt med Lars' rigtige identitet.