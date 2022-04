Kriminalforsorgen: - Vi tager sagen meget alvorligt

Kriminalforsorgen beklager, at to brødre, der er anklaget for kidnapning, vold og forsøg på bestialsk mishandling, blev placeret sammen i Vestre Fængsel

Mandag eftermiddag falder der dom over fem mænd, der er på anklagebænken i Københavns Byret, tiltalt for kidnapning, vold og forsøg på at mishandle og voldtage deres offer med en flaske, mens det blev filmet.

Fire af de tiltalte er brødre, og anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at alle fire skal udvises til Pakistan, hvis de bliver dømt for episoden, der fandt sted 19. maj 2021.

De uhyggelige planer blev ifølge anklager Luca Kowenickis procedure kun forpurret af, at offeret kastede sig ud fra en bil, der kørte op mod 100 kilometer i timen på Amagermotorvejen.

Det skete, da han angiveligt skulle være blevet udsat for vold foran koncertstedet Royal Arena, tvunget ind i sin egen bil og kørt mod Vestskoven i Albertslund, hvor mishandlingen angiveligt skulle finde sted. Offeret slap på mirakuløs vis uden store skader og kunne søge hjælp.



Motivet skulle ifølge politiets teori være, at offeret skulle bøde for, at hans bror havde udsat en af de tiltalte for et lignende ydmygende overfald året forinden.

Brødrene selv har forklaret i retten, at offeret ganske rigtigt blev opsøgt i forbindelse med overfaldet, men at formålet var fredsmægling, og at der på intet tidspunkt var optræk til vold eller onde hensigter den forårsaften.

- Beklagelig fejl

I forbindelse med anklagerens procedure på fjerde retsdag blev det fremlagt, at Kriminalforsorgen havde begået en alvorlig svipser, da de under en omstrukturering i Vestre Fængsel havde sat to af brødrene i samme afdeling fra 5. januar til 28. januar. Kort før retssagens start.

På det tidspunkt var brødrene varetægtsfængslet og underlagt brev- og besøgskontrol, hvilket betyder at al kommunikation skulle have været monitoreret for at forhindre, at de medtiltalte eksempelvis kunne samstemme deres forklaringer.

Det kom frem i retten, at brødrene blandt andet havde kunne gå gårdture sammen i fængslet og dermed tale frit sammen.

Ekstra Bladet foreholdt efterfølgende Kriminalforsorgen oplysningerne, og i et skriftligt svar erkender sikkerhedschefen i Kriminalforsorgen, Jesper Hagen, fejlen:

"Det er meget vigtigt for Kriminalforsorgen at sikre, at indsatte med besøgs- og brevkontrol ikke har adgang til at kommunikere med hinanden. I den omtalte sag er der sket en meget beklagelig fejl, hvor to indsatte i samme straffesag blev placeret på samme etage i Vestre Fængsel. Vi tager sagen meget alvorligt, og vi vil hurtigst muligt sørge for, at der skabes klarhed over procedurerne for interne flytninger af indsatte, så fejlen ikke gentages.'

Herudover fremlagde anklageren, at en tredje tiltalt bror i samme periode blev placeret på samme fløj, hvilket ifølge Kriminalforsorgens egen orientering til anklagemyndigheden gav mulighed for kommunikation eksempelvis igennem vinduerne.

Der falder dom i sagen kl. 16.30. Ekstra Bladet følger sagen.