Kriminel pengecentral afsløret: Hvidvask for 231 millioner kr.

En lejlighed på ydre Nørrebro i København var central for hvidvask af over 231 millioner kr., der stammer fra organiseret kriminalitet. Det mener politiet.

Da Særlig Efterforskning Øst i januar slog til mod lejligheden og anholdt en 56-årig mand fra Mauretanien, blev der fundet knapt fire millioner kr. i kontanter og 13.320 euro, svarende til små 100.000 kr., i lejligheden.

Politiet mener, det var endnu en portion kriminelle penge, der skulle ’vaskes’ for at sløre formuens oprindelse.

Siden har efterforskningen fået sagen til nærmest at eksplodere. Når den 56-årige onsdag stilles for Københavns Byret, er han tiltalt for hvidvask af danske kroner, euro og norske kroner for et samlet beløb på godt 231 millioner kr. Han nægter sig skyldig.

Hvor er millionerne?

Kun de fire millioner kroner, der lå i lejligheden, er til stede og kræves konfiskeret, mens resten af det enorme beløb, ifølge anklageskriftet, stammer fra hvidvask i 2019 og 2020. Politiet ved ikke, hvor de mange millioner er endt. Ifølge tiltalen står flere ukendte medgerningsmænd bag hvidvasken.

Ifølge bilag til anklageskriftet er der fundet dokumenter med datoer og beløb, der viser, at fra 14. maj 2019 til 8. december 2019 modtog den 56-årige knapt 90 millioner kr., godt 400.000 euro og knapt 1,2 millioner norske kroner, der skulle ’vaskes’.

Året efter fra 14. januar 2020 til 5. januar 2021 modtog han godt 133 millioner kr. og 93.600 euro, som ’han vidste eller bestemt måtte formode direkte eller indirekte var udbytte fra en strafbar lovovertrædelse’.

Politiet kan ikke sige præcist, hvilken kriminalitet pengene stammer fra, eller hvilken personkreds, der har benyttet den 56-årige som ’pengemand’.

Måske kokainpenge

Men mistanken er, at det drejer sig om narkopenge. Da den 56-årige 6. januar i år blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns dommervagt og varetægtsfængslet, lød sigtelsen på, at de fundne fire millioner kroner stammede fra salg af 11 kilo kokain.

I tiltalen omtales kokain dog ikke, blot at pengene er ’konverteret, overført eller på anden måde transporteret for at skjule eller tilsløre deres ulovlige oprindelse’.

Anklagemyndigheden mener, at sagen er så grov, at der er rejst tiltale efter § 88 i straffeloven, hvor den normale strafferamme kan hæves med op til 50 procent, når der er tale om særdeles skærpende omstændigheder.

Det betyder, at den normale strafferamme for hvidvask på otte års fængsel kan hæves til 12 år. Den 56-årige kræves også udvist af Danmark for bestandigt. Dommen falder 27. oktober.