Kriminelle betjente: Sorte får i politiuniform

Tilliden til politiet skal være stor - derfor er der også nogle høje værdighedskrav til de danske betjente. Alligevel sker det, at politimedarbejdere ender med at begå kriminalitet

Kun i Ekstra Bladet

Kravene til at komme ind på politiskolen er høje. Ansøgere vurderes på fysikken, personlige kompetencer, og om man kan leve op til politiets særlige såkaldte 'værdighedskrav'. Den sidste er vigtig, for den er hele grundstenen i samfundets tillid til politiet. Alligevel er det flere gange sket, at danske politibetjente og medarbejdere har været i egne kollegaers søgelys for forbrydelser.