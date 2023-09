Kriminelle krænket: Vinder sag mod Danmark

To udviste kriminelle har fået krænket deres rettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

Det oplyser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Tirsdag er der faldet dom i fire sager om udviste kriminelle, som kom til Danmark i en meget ung alder.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vurderer, at der i to af tilfældene var sket en krænkelse af artikel 8, som omhandler retten til respekt for privatliv og familieliv.

I de resterende to sager vurderes det, at der ikke var sket en krænkelse med deres udvisning.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blev etableret i 1959. Formålet med den er at sikre, at medlemslandene efterlever Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Derfor er det muligt for borgere og stater at klage til domstolen, hvis de mener, at menneskerettigheder krænkes.