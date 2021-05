Dansk politi indgår i samarbejde om efterforskning, bekræfter politiinspektør over for Ekstra Bladet

Sagen om den knækkede krypterede tjeneste Sky ECC trækker tråde tråde til Danmark og resten af Skandinavien.

- Der foregår i øjeblikket et omfattende arbejde på europæiske plan for at opklare en række sager vedrørende organiseret kriminalitet, fortæller Henrik Sønderby, politiinspektør, NEC, til Ekstra Bladet.