Kriminelt rovdyr: 78-årig får igen bøde for hundeangreb

En 78-årig sydjyde har nu for anden gang fået en bøde på 6000 kroner i Retten i Esbjerg. Det har han på sin bidske og fjendtlige schæferhunds vegne.

Det fortæller Lars Viereck, senioranklager i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hundeejerens og hans kæledyrs seneste overtrædelse af hundeloven går tilbage til januar sidste år, da han gik en tur i sin hjemby Bramming øst for Esbjerg.

- Hunden var i snor men trak sig fri og løb over gaden og gik til angreb på en kvindes terrier i 10 kilo-klassen, som også var i snor.Schæferen fik fat med munden i den mindre hunds hals og nakke, siger Lars Viereck.

Det var ikke med vilje

Schæferhunden bed ikke til, så ofret slap med underhudsblødninger og dens ejer med en slem forskrækkelse. Der var med anklagerens ord til Ekstra Bladet tale om 'en kraftig markering'.

- Hundens ejer bliver dømt for uforsigtig adfærd. Ingen mistanker ham i sagens natur for, at det var med vilje, siger anklageren.

Mandens problem er, at hans hund få måneder før det seneste angreb i to tilfælde gik i kødet på andre hunde. Det kastede senere en samlet bøde på 6000 kroner af sig.

- Her trak hunden sig også fri fra ham, og vi er derfor i den nye sag nået frem til, at han burde kende til hundens aggressive adfærd og have sikret sig bedre. Han kunne måske have givet hunden mundkurv eller sørget for, at dyret ikke kunne stikke af, forklarer Lars Viereck.

Frivillig aflivning

Manden bliver derfor dømt for gentagen uforsigtig adfærd. Han blev ikke pålagt at aflive sin niårige hund, da der ikke i lovens forstand har været tale om skambidning.

- Men han forklarede i retten, at han på eget initiativ aflivede hunden sidste forår. Han er tydeligvis gangbesværet, og jeg forstod det sådan, at hunden var blevet for voldsom at styre for ham, siger Lars Viereck.

Hundelovens paragraf 6 pålægger hundejere 'at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses påkrævet for at forebygge, at hunden volder andre skade'.

Overtrædelser kaster normalt i engangstilfælde en bøde på 4000 kroner af sig.