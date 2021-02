Krisehjælp efter skudepisode i tog

Det var dramatiske scener, der udspillede sig i nat på Lundby Station. Her så betjente sig nødsaget til at skyde en 42-årig mand.



Manden steg på toget på Lundby station. Her skulle manden have optrådt truende med en kniv, hvilket fik personalet i toget til at kontakte politiet, oplyser DSB til Ekstra Bladet. Politiet ankom til stedet klokken 01.35, og det var under anholdelsen af manden, at politiet valgte at affyre skyd.



En nabo beskrev til Ekstra Bladets mand på stedet, at han hørte tre skud fra polititet. Billeder fra stedet viser to skudhuller i togdøren.



De to togførerer og lokomotivføreren har efterfølgende modtaget krisehjælp. DSB har ligeledes kontaktet den ene passager, der var med toget for at tilbyde krisehjælp.



Det var her på Lundby Station, mellem Vordingborg og Næstved, at skyderiet fandt sted. Foto: Per Rasmussen.

Sagen er overdraget til DUP (Den Uafhængige Politianklagemyndighed), der har arbejdet på stedet det meste af formiddagen. Ekstra Bladet har spurgt ind til mandens tilstand, men kontorchef Claes Vestergaard kan ikke fortælle andet, end at den 42-årige stadig er indlagt. DUP vil heller ikke forklare yderligere om hændelsen endnu.

Manden skal fremstilles i grundlovsforhør i retten i Nykøbing Falster senere i eftermiddag. Manden bliver fremstillet in absentia, da han stadig er indlagt.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at der er tale om en udenlandsk mand, og at han er sigtet for trusler med kniv og for forsøg på vold mod tjenestemand.



Anklagemyndigheden vil anmode om, at retsmødet afholdes for lukkede døre.

