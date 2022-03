Krisehjælp til kolleger

Den 52-årige Kim Hansen, som i weekenden mistede livet på brutal vis på gaden i Frederikssund, var en afholdt medarbejder og kollega i virksomheden HHM i Hillerød.

Nyheden om hans død kom som et chok for alle i virksomheden.

- Hans nærmeste kolleger er blevet tilbudt krisehjælp, og mandag samlede vi alle til en snak, siger administerende direktør Svend Pedersen til Ekstra Bladet.

Han betegner Kim Hansen som en særdeles velfungerende medarbejder, der har passet sit arbejde til punkt og prikke i de otte år, han har været i virksomheden, ansat som VVS'er.

I et mindeord skriver HHM, som bygger huse, at Kim havde en stor berøringsflade med kolleger fra alle faggrupper i firmaet.

- Alle kendte Kim og vil huske ham som en glad og meget afholdt kollega, fagligt dygtig og altid retfærdig. Kim var venligheden selv, og det er dybt tragisk, at han skulle blive offer for en forbrydelse. Alle i HHM er dybt berørte af Kims død, og med flaget på halv går vores tanker til Kims familie, venner og pårørende, lyder det i mindeordet bragt i Sjællandske Frederikssund.

Også familien til Kim Hansen har til Ekstra Bladet fortalt om en varm og glad person. Det kan du læse om her.

Kim Hansen var på vej hjem tidligt lørdag morgen fra en bytur med gode venner, hvor han havde fejret F.C. Københavns sejr over Randers fredag aften. Politiet understreger, at sagen intet har at gøre med Kim Hansens passion for fodbold eller FCK.

Hilsner til Kim Hansen på gerningsstedet. Foto: Jonas Olufson

Men på A.C. Hansensvej i Frederikssund så han, hvad politiet kalder et 'mistænkeligt forhold'. Han blev derefter udsat for vold og blev erklæret død kort efter.

Politiet har sigtet to 17-årige drenge for drab. De nægter sig skyldige og erkender kun en mindre voldsudøvelse.

Detaljerne fra deres forklaringer er ikke kendt, da grundlovsforhøret mod de to blev holdt for lukkede døre. Ekstra Bladet har været i kontakt med forsvarsadvokaten for den ene dreng, Tenna Dabelsteen. Hun har ikke nogen kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt. Den anden forsvarer er ikke vendt retur på vores henvendelse.

Borgere i Frederikssund har på Facebook taget initiativ til en begivenhed fredag aften, der både skal være en mindestund for Kim Hansen, men også skal markere et nej til utryghed.