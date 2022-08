Kritik af fatalt møde med politiet

I amerikanske Salt Lake City blev en butikstyv overmandet af politiet. Nu viser videooptagelser, at politiet ikke gjorde en indsats for at afværge situationen

14. august mistede den 35-årige amerikaner Nykon Brandon livet i forbindelse med et møde med politiet i Salt Lake City efter at have stjålet en øl.

Nu viser optagelser fra politiets kropskameraer, at ordensmagten ikke gjorde noget for at nedskalere situationen, skriver AP.

Det møder kritik fra bevægelsen Black Lives Matter i Utah.

- At man stjæler en øl bør ikke udløse en dødsstraf.

- Jeg er ligeglad med, om manden røvede ti banker på én dag. Han fortjente ikke at dø. Han fortjente at komme for en dommer, siger grundlægger Lex Scott.

14. august kom amerikanske Nykon Brandon i kampolage med politiet. Foto: Salt Lake City Police Department.

Løb rundt som en sindssyg

Da der blev slået alarm, lød meldningen, at en mand var kommet ned til butikken Fisher Brewing, gået amok på en person i døren, hvorefter han 'løb forvirret rundt som en galning'.

I telefonen sagde personen, at manden uden tvivl havde mentale udfordringer.

- Hvis I har nogle ressourcer til mental sundhed, så send dem af sted, lød det.

Men da patruljen ankom til stedet, og Brandon modsatte sig anholdelse ved at kæmpe imod og gribe ud efter den ene af betjentenes pistol, der var i hylster, blev han overmandet og presset mod jorden af de to betjente.

Det er på trods af, at det er obligatorisk at nedskalere en situation, før der bliver brugt magt til at udføre en anholdelse.

Ingen bevægelse

Efter en tredje betjent kom frem til stedet, forsøgte Brandon igen at gribe ud efter en af betjentenes pistoler, og derfor valgte patruljen lægge ham i håndjern, mens han lå på maven i gruset.

I videoklippet kan man efterfølgende se, at en betjent forsøgte at snakke Brandon til ro, hvorefter han stoppede med at bevæge sig.

Betjenten forsøgte herefter igen at komme i kontakt med Brandon, mens han prikkede ham på skulderen flere gange, men der var ingen respons.

Forsøgte med førstehjælp

Politiets offentliggjorte videooptagelser gik i sort umiddelbart efter, at betjenten forgæves forsøgte at få kontakt til Brandon, men forinden nåede man at se de bekymrede betjente, der trillede ham om på ryggen.

Politiet har efterfølgende oplyst i en pressemeddelelse, at betjentene ydede førstehjælp på Brandon.

Men den livreddende førstehjælp kunne desværre ikke redde Brandons liv.

Politiet har efterfølgende oplyst, at der er igangsat en grundig efterforskning af episoden af en udenforstående enhed, og at politistationens egen afdeling for interne anliggender også undersøger sagen.

