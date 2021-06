Kritisk tilstand: Livløs mand fundet i vandet

En mand i 40'erne er i kritisk tilstand, efter at være blevet reddet i land og genoplivet

En mand i 40'erne er lørdag aften kørt til Odense Universitetshospital, efter han blev reddet i land af to fritidsdykkere, som reagerede hurtigt, da de opdage den livløse mand i Knudshoved Gl. Færgehavn tæt på Nyborg.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

De to fritidsdykkere troede først, at manden snorklede, men da de kom tættere på, stod det klart, at manden drev livløst rundt i den gamle færgehavn.

Derfor fik de hurtigt reddet manden i land, mens et tredje vidne ringede efter hjælp. Manden blev efterfølgende genoplivet og hastet til Odense Universitetshospital, hvor hans tilstand beskrives som kritisk.

Den hurtige indsats kan have afgørende betydning, vurderer indsatsleder Peter Bisgaard.

- Det er virkelig sublimt arbejde, og det har gjort, at der i hvert fald er en teoretisk mulighed for, at manden overlever, siger han til Fyens Stiftstidende