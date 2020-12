Kronvidne i nødråb til politiet: Jeg vil ud

27-årig mand frygter for sin sikkerhed i fængslet, efter politiet har pålagt ham at vidne i terrorsag. Advokat undrer sig over håndtering

En 27-årig mand, der afsoner en dom for økonomisk kriminalitet, frygter for sit liv, efter han er blevet pålagt at vidne i en fuldstændig mørklagt terrorsag.

Derfor appellerer han nu til enten at afsone resten af sin straf i udlandet eller at blive benådet.

Terrorsagen begyndte, da politiet 11. december sidste år slog til under en storstilet aktion. 20 personer blev anholdt på tværs af landet. Mistanken gik på, at et attentat med 'militant islamistisk motiv' var under opsejling i Danmark eller udlandet.

Siden er otte blevet sigtet i sagen. De fire er varetægtsfængslet, mens de øvrige er løsladt.

Ekstra Bladet har før beskrevet, at den 27-årige tidligere på måneden blev transporteret til domhuse i hovedstadsområdet, hvor han skulle afgive forklaringer under flere såkaldt indenretlige afhøringer.

Den 27-åriges advokat, Niels Henrik Kromann, var ikke orienteret om afhøringerne og var derfor afskåret muligheden for at være til stede.

- Jeg stiller mig undrende, siger Niels Henrik Kromann til det faktum, at hans klient ikke fik mulighed for at have en bistandsadvokat med i retten under afhøringen.

Kronvidne i terrorsag frygter for sit liv

Efter møderne, som blev holdt bag lukkede døre, følte den 27-årige sig utryg og sendte derfor to sms-beskeder til en betjent fra Københavns Politi. Det fremgår af et dokument, som Ekstra Bladet har fået indblik i.

Den første besked blev sendt 1. december klokken 15.23. Heri beskriver manden, at han er frygter for sin sikkerhed efter at have afgivet forklaring, og han spørger til muligheden for enten at blive overført til et fængsel i udlandet eller blive løsladt.

Dagen efter skrev den 27-årige igen til betjenten. Denne gang for at få vished for, at hans navn hemmeligholdes.

'Ubegribeligt'

I et brev dateret 14. december bekræfter anklager i sagen, Anders Larsson, at mandens navn hemmeligholdes. Derudover henviser han til Kriminalforsorgen.

Brevet efterlader den 27-årige med oplevelsen af, at politiet skubber ansvaret for hans sikkerhed fra sig. Opfattelsen deles af mandens kæreste.

'Jeg kan ikke forstå, hvordan de danske myndigheder kan tillade sig at lade terrormistænkte vandre frit rundt blandt befolkningen og samtidig frihedsberøve den person, de skylder hele æren for sagen. For mig er det helt ubegribeligt, hvor myndighederne kan forsvare det misforhold og chikane af vores privatliv med, at de kun ønsker det bedste for min samlever', skriver kvinden i en sms.

Ekstra Bladet har både telefonisk og på mail kontaktet Anders Larsson, men han har ikke besvaret henvendelserne.

Ekstra Bladet har ligeledes kontaktet Kriminalforsorgen ad flere omgange uden at modtage svar.

Tæt på terrorsigtet

Den 27-åriges dialog med myndighederne begyndte tidligere på året, da han efter eget udsagn førte samtaler i et sjællandsk arresthus med en af de sigtede i terrorsagen.

Det drejer sig om en 21-årig mand fra Herlev, som er sigtet for 'forberedelser til fremstilling af en eller flere bomber til brug for en eller flere terrorhandlinger et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet, hvilket mislykkedes, idet de sigtede blev anholdt.'

Ifølge den 27-årige, som altså fortsat er frihedsberøvet og i øvrigt dømt til udvisning efter endt afsoning, betroede den 21-årige sig blandt andet om at have været i besiddelse af ingredienser til fremstilling af sprængstoffet TATP, populært kaldet 'satans mor'.

Den 27-årige rådførte sig dengang med sin daværende forsvarsadvokat. Derefter mødtes han med, hvad han først troede var politibetjente, men som han i dag er overbevist om var folk fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Ifølge den 27-årige forsøgte han at indgå nogle aftaler med PET-folkene, idet han vidste, at det kunne være farligt at tale med myndighederne om indholdet fra samtaler med en medindsat.

Ekstra Bladet har tidligere forelagt oplysningerne for PET.

'PET har ingen kommentarer til din henvendelse,' skrev efterretningstjenesten i et mail-svar.