Krybskytte trampet ihjel af elefant

En krybskytte blev trampet ihjel af en elefant i Sydafrika efter et flugtforsøg fra parkbetjente i nationalparken Kruger National Park (KNP) i Sydafrika.

Det skriver Kruger National Park i en pressemeddelelse.

Tre krybskytter havde sneget sig ind i nationalparken, hvor de blev opdaget af parkbetjente, der var ude på en rutinepatrulje i området. Her smed krybskytterne den proviant, de havde taget med, og stak afsted i et forsøg på at flygte fra området.

På flugten løb de ind i en flok elefanter, der parrede sig.

Skilt fra hinanden

Her blev krybskytterne væk fra hinanden, og en mand blev efterfølgende anholdt af parkbetjentene. Under afhøringen fortalte han, at de var løbet ind i en flok elefanter, og at han ikke var sikker på, at de andre var sluppet væk.

Og ganske rigtigt. Parkbetjentene fandt efterfølgende en af de medskyldige trampet ihjel.

Den tredje mistænkte har formentlig undsluppet elefanterne, og man er nu i gang med at indlede en eftersøgning.

De tre krybskytter er mistænkt for at ville jage næsehorn i nationalparken.