'Krypto-millionær' fundet dræbt i kuffert

41-årige Fernando Pérez Algaba blev efter sigende offer for et yderst morbidt drab

Gruopvækkende.

Sådan kan man bedst beskrive det fund, det argentiske politi gjorde i en å i Buenos Aires søndag 23 juli.

Efter at have været meldt savnet i en uge, fandt politiet resterne af den 41-årige argentinske influencer Fernando Pérez Algaba i form af hans arme og ben parteret i en kuffert.

Det skriver den spanske avis El Pais.

Fernando Pérez Algaba havde været meldt savnet siden tirsdag 19. juli, efter at han aldrig vendte tilbage til sin lejlighed.

Onsdag fandt politiet så resterne af hans krop i form af hoved og torso.

Foto: Instagram/instagram.com/fernandoperezalgaba/

Ekstravagant livsstil

Med sine næsten en million følgere på Instagram promoverede Fernando Pérez Algaba sig selv som en mand, der elskede luksus og dyre biler.

Han proklamerede sig selv som forretningsmand i millionærklassen, der havde tjent sin formue ved at forlade sit hjemland og flytte til Miami, hvor han etablerede et biludlejningsfirma for luksusbiler og investerede i kryptovaluta.

Men under den polerede overflade gemte der sig angiveligt et helt andet billede.

Foto: Instagram/instagram.com/fernandoperezalgaba/

I gæld til halsen

Ifølge mediet havde Pérez en enorm gæld hos det argentiske skatteagentur og skulle have mistet store summer penge ved at investere i en kryptovaluta-virksomhed.

Og gælden hos skatteagenturet skulle ikke være de eneste penge, den 41-årige jetsetter skyldte.

Angiveligt skulle han også have skyldt omkring 270.000 kroner til en søn af en af lederne af den argentinsk fodboldklub kaldet Boca Juniors, som har tætte forbindelser til den voldelige ultras-gruppe 'Barra brava'.

Det vides stadig ikke, hvem der dræbte ham, men hypotesen fra det argentinske politi går på, at mordet er gældsrelateret.