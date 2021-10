Kunstakademiets tidligere institutleder tiltalt for buste-hærværk

Tidligere institutleder på Det Kongelige Danske Kunstakademi Katrine Dirckinck-Holmfeld er blevet tiltalt for groft hærværk, fordi hun smed en buste i Københavns Havn i 2020.

Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i.

- Katrine Dirckinck-Holmfeld tiltales for som institutleder og underviser at have foranlediget, at flere studerende uforvarende og i fællesskab med tiltalte udøvede hærværk af betydeligt omfang, fremgår det af anklageskriftet.

Ifølge anklagemyndigheden skete der skade for 44.350 kroner. Og Akademiraadet, der ejer busten, har krævet erstatning.

Det fremgår ikke, om der ved retssagen vil blive påstået bøde- eller fængselsstraf.

Sagen startede i november sidste år, hvor en gruppe, der kaldte sig 'Anonyme Billedkunstnere', lagde en video på nettet.

Den viste, hvordan de fjernede en buste af Frederik V fra Kunstakademiets festsal på Charlottenborg i København og smed den i havnen.

Ifølge en ledsagende tekst skete det for at 'at italesætte de måder, hvorpå kolonitiden er usynliggjort' på, selvom den 'stadig har direkte konsekvenser for minoritetsgjorte mennesker'.

Busten, der blev ødelagt, var udført af den franske billedhugger Jacques-François-Joseph Saly, der levede fra 1717 til 1776.

Han blev i 1754 udnævnt til leder af Kunstakademiet, der blev grundlagt under netop Frederik V.

Blandt andre Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt kaldte det vandalisme og hærværk, at busten blev smidt i havnen, og han meldte sagen til politiet.

Katrine Dirckink-Holmfred, der var institutleder på det tidspunkt, oplyste, at det var hende, der stod bag handlingen, og at hun tog ansvaret. Hun blev i samme ombæring bortvist.

Happeningen udløste en stor debat og fokus på Kunstakademiet.

Efterfølgende blev den daværende rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Kirsten Langkilde, skiftet ud, da Kulturministeriet mente, at der var brug for 'nye kræfter'.