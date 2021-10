Kunstner Lars Vilks og to betjente døde i svensk ulykke

To betjente og en person med politibeskyttelse er søndag omkommet i Sverige. Det oplyser svensk politi på sin hjemmeside.

Svensk politi bekræfter over for mediet SVT, at personen under politibeskyttelse var den svenske kunstner Lars Vilks. Oplysningen bekræftes også af hans samlever over for avisen Dagens Nyheter.

Vilks blev 75 år.

De tre er døde som følge af en trafikulykke på motorvejen E4 uden for Markaryd, hvor en civil politibil og en lastbil kolliderede søndag eftermiddag omkring klokken halv fire.

I dansk sammenhæng kendes Lars Vilks især fra skudangrebet mod kulturhuset Krudttønden i København i februar 2015.

Her var Vilks sammen med flere andre indbudt til et debatmøde om ytringsfrihed og blasfemi. En dansk filmmager blev dræbt, og senere på natten blev også en sikkerhedsvagt ved synagogen i Krystalgade dræbt af skud.

Lars Vilks fik i 2007 publiceret en karikaturtegning, som forestiller profeten Muhammed som en hund. Det medførte flere dødstrusler, og han har derfor længe levet med politibeskyttelse.

Året inden var Muhammedkrisen brudt ud som følge af de tegninger af den islamiske profet, som Jyllands-Posten havde offentliggjort.

Det er søndag aften endnu uvist, hvad der førte til ulykken, men foreløbige oplysninger indikerer, at den civile politibil kom over i den forkerte side af vejen. Her kolliderede den med lastbilen og brød i brand.

Den 45-årige chauffør i lastbilen fra ulykken er sendt til behandling på hospitalet. Han er ifølge Expressen indlagt med alvorlige kvæstelser.

Den svenske rigspolitichef, Anders Thornberg, siger i en pressemeddelelse, at han har modtaget beskeden om dødsfaldene med stor sorg.

- Det er med forfærdelse og stor sorg, at jeg modtog beskeden om at vores to beskeder og den politibeskyttede person er omkommet i eftermiddags. Mine tanker går til pårørende, familier, venner og arbejdskammerater, siger han.

De pårørende til de omkomne er underrettet.