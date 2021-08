Direktør Karsten Beier fra vognmandsselskabet Kurt Beier Transport A/S er onsdag blevet frifundet for anklagen om grov udnyttelse af udenlandske chauffører.

Dommen er afsagt ved Retten i Sønderborg.

Han idømmes dog en bøde på 25.000 kroner for at have haft viden om, at en chaufførlejr i Padborg var ulovligt opført.

Det koster også selskabet en bøde på 100.000 kroner.

Tre andre ledende medarbejdere var tiltalt i sagen. De frifindes for alle anklager.

De fire ledende medarbejdere var tiltalt for grov udnyttelse af 30 filippinske og srilankanske chauffører og for at huse dem under trange og kummerlige forhold i en chaufførlejr i Padborg.

Fagbladet 3F kunne i oktober 2018 vise billeder fra lejren af chauffører, der boede i containerlignende bygninger, hvor rengøringen var yderst sparsom.

Kravet fra anklager Mads Bjerg Olesen var, at de fire chefer skulle idømmes mindst tre års fængsel, ligesom virksomheden ifølge anklageren stod til en bøde på 5,5 millioner kroner.