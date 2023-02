Kutter-drab: Fem fængslet

Efter et langvarigt grundlovsforhør er fem mænd fra fiskekutteren Inger Katrine, blevet varetægtsfængslet her til aften i sagen om drab på en mand om bord.

Det oplyser specialanklager Pia Koudahl, Midt og Vestjyllands Politi.

De er fængslet i fire uger.

Specialanklageren kan ikke udtale sig yderligere om sagen på grund af rettens lukkede døre, men hun siger dog til Ekstra Bladet, at alle fem har kæret kendelsen om fængsling til landsretten.

Anholdt i havn

Mændene blev anholdt onsdag klokken 22.50 og sigtet for manddrab, da kutteren lagde til i havnen i Thyborøn.

Mændene blev sigtet for ude på havet 60 sømil vest for Thyborøn mellem i lørdags den 28. januar omkring klokken 8 og i mandags den 30. januar omkring klokken 5 gentagne gange at have sparket og slået den nu afdøde i hovedet og på kroppen. Han fik desuden taget halsgreb med blødning i halsmuskulaturen, brud på tre lænde- og ryghvirvler og punktformede blødning i øjnene til følge, lød det, da sigtelsen blev læst op mod de fem mænd i retten i Holstebro.

De fem nægter sig skyldige, men detaljer og forklaringer vides ikke, da retten efter oplæsning af sigtelsen lukkede dørene. Dørlukningen skyldtes hensynet til efterforskningen.

Livløs

Offeret i sagen blev hentet og fløjet med helikopter livløs ind fra kutteren i Nordsøen tidligt mandag morgen og erklæret død på sygehuset.

Omstændighederne ved dødsfaldet betød, at politiet betragtede det som mistænkeligt.

På grund af vejrliget var det ikke muligt at få skib og besætning i havn før onsdag aften. Det har heller ikke været muligt at få politiet om bord på skibet, oplyste Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse tidligere torsdag.