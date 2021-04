Kutter kæntret i Nordsjælland: Person reddet op af helikopter

En fiskekutter er kæntret ved Smidstrup i Nordsjælland, og det store redningsarbejde er sat ind.

Det bekræfter vagtchef ved Nordsjællands Politi Christian Kobbernagel over for Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at en båd er kæntret deroppe, og en person er blevet reddet op af en helikopter.

- Vi arbejder stadig deroppe for at finde ud af, om der er flere personer i vandet og for at danne os et overblik over situationen. En person er halet op af en helikopter, siger vagtchefen.

Politi og redningsmandskab er tilstede i Nordsjælland efter meldinger om en kæntret kutter. Foto: Allan Andersen

Der er blevet indsat dykkere i vandet, der skal undersøge, om der er andre personer i vandet.

Indtil videre er en person altså blevet hevet op af vandet af en redningshelikopter, men personens tilstand er ukendt, oplyser politiet.

Det er uvist, om de pårørende er blevet underettet.

Ekstra Bladet følger sagen.