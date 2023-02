Kvæstet mand mister livet i tragisk ulykke

En 45-årig mand er afgået ved døden, efter han ville hjælpe en ven med at fælde et træ

27. januar 2023 blev en skæbnesvanger dag for en 45-årig mand.

Da han under træfældning forsøgte at hjælpe en ven, kom han i klemme under et tungt træ på en adresse i Store Fuglede i den sydlige del af Kalundborg.

I den forbindelse pådrog han sig alvorlige og livstruende kvæstelser.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Midt- og Vestsjællands Politi uddyber over for Ekstra Bladet, at de sendte den store udrykning afsted, da ulykken fandt sted, fordi træet skulle hejses væk fra manden.

Efter frigørelse fra træet blev han i kritisk tilstand fløjet i en lægehelikopter til Rigshospitalet, hvor han siden har været indlagt til livreddende behandling.

Han mistede livet onsdag 1. februar efter flere dage på hospitalet.

- Det foregår i rent privat regi. Det er en ulykke i ordets egentlige betydning. Han var i gang med at hjælpe en ven med at fælde et træ, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi presseafdeling.

De pårørende er underrettet.