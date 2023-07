Kvalte dødeligt syg hustru

David Hunter elskede sin kone Janice gennem mere 50 år. De mødtes, da de var teenagere og havde hængt sammen lige siden.

Men de seneste to et halvt år har den 76-årige pensionerede britiske minearbejder, udmagret og nedbrudt, haft anklager om drab på sin to år yngre hustru i december 2021 hængende over hovedet.

På det tidspunkt var parret for længst flyttet til Paphos på Cypern, hvor de havde planer om en drømmetilværelse, efter de trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det ændrede sig dog, da hustruen blev terminalt syg med leukæmi. I retten har manden beskrevet, at hustruen var nået til et punkt, hvor hun næsten ikke kunne bevæge sig, havde ulidelige smerter og skreg af smerte 24 timer i døgnet.

Til sidst tryglede hun ham om at hjælpe sig med at dø.

- Jeg ville aldrig have hjulpet hende med at afslutte sit liv, hvis hun ikke havde tryglet mig. Jeg ville ikke gøre det. Jeg havde boet sammen med hende i 57 år. Hun var ikke kun min kone. Hun var min bedste ven, sagde han i retten.

Her ses den pensionerede minearbejder David Hunter, da han forlader retten i Paphos på Cypern 27. juli i år. Foto: Iakovos Hatzistavrou / AFP

Her måtte han beskrive øjeblikket, hvor han dækkede hendes mund og næse med sine hænder og pressede, indtil hun blev livløs.

Han huskede ikke meget fra den fatale dag.

Men han brød sammen i gråd, da han fortalte, hvordan hans hustru begyndte at græde. Det næste billede, han fik, var, at han lagde hænderne på hende.

- Da var jeg færdig, havde hun en grå farve. Hun lignede ikke min hustru, og det var første gang i mange år, at jeg græd, sagde han ifølge Daily Mail.

Da anklager Andreas Hadjikyrou spurgte, om hustruen kæmpede imod eller kradsede ham, mens han kvalte hende, sagde David Hunter: 'Hun kæmpede aldrig. Hun bevægede sig ikke. Du vrøvler'.

21. juli blev David Hunter frifundet for overlagt drab i Paphos District Court, fordi retten ikke mente, at han havde planlagt det. Men han blev kendt skyldig i at have kvalt sin hustru.

Mandag falder så den endelig dom.

I følge forsvaret har der ikke været lignende sager om aktiv dødshjælp på Cypern, og derfor har de måtte finde retspraksis i New Zealand, Australien og Canada, og de har argumenteret for, at en betinget dom vil være passende.

Anklageren mener omvendt ikke, at der er tale om en sag om aktiv dødshjælp.

Forsvaret kæmper for en betinget dom og siger, at de har været nødt til at finde retspraksis uden for Cypern, fordi de ikke har afsagt dom i en lignende sag før. Foto: Iakovos Hatzistavrou / AFP

I retten har David Hunters forsvarer Ritsa Pekri tegnet et billede af en stille familiefar, der aldrig har haft problemer med myndighederne før, og som passede sin hustru i en svær tid. Han er hele vejen igennem blev støttet af parrets eneste barn, datteren Leslie Cawthorne.

Da han afgav forklaring i retten i maj, fremgik det, at han selv tog en overdosis af receptpligtig medicin og alkohol i et forgæves forsøg på at begå selvmord.

Han sidder nu i en fængselscelle, som han deler med 11 andre mænd.

Men hvis det står til hans forsvar, så kan han forlade fængslet, når dommen er afsagt mandag.

Han har sagt, at han ønsker at blive på Cypern, så han kan være tæt på sin hustru, som er begravet på øen på en kirkegård med udsigt over havet.

Også i Danmark er der debat om aktiv dødshjælp, hvor statsminister Mette Frederiksen ønsker en fornyet snak om det.

Og ifølge en meningsmåling, som Megafon har lavet for TV 2, mener tre ud af fire danskere, at uhelbredeligt syge skal kunne modtage aktiv dødshjælp i Danmark.