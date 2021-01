Kvinde afsløret i ulovlig mobiloptagelse

En retsbetjent fattede mistanke til, at en 39-årig kvinde optog lyd eller billede under en straffesag ved Retten i Næstved

En 39-årig kvinde har fået beslaglagt sin mobiltelefon, fordi hun er mistænkt for at have brugt telefonen til at optage lyd eller billede under en straffesag ved Retten i Næstved.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det var en retsbetjent, som fattede mistanke. Siden blev politiet involveret. Og kvinden fik beslaglagt telefonen på stedet, så politiet kan undersøge indholdet.

Pressekontaktdommer ved Retten i Næstved Lene Sigvardt fortæller, at hun ved cirka hvert andet retsmøde bliver nødt til at minde tilhørere om, at det ikke er tilladt at have en tændt mobiltelefon med sig.

- Det er et udtalt problem. Folk slæber mobiler ind i retten og sidder med dem fremme. Mobilerne ringer, de får sms-beskeder, og det er ikke usjældent, at en retsbetjent må prikke en tilhører på skulderen for at tage den pågældende med udenfor, siger Lene Sigvardt.

Ofte oplever hun at måtte afbryde en anklager eller en forsvarer midt under deres procedurer, fordi en tilhører sidder og fumler med sin mobiletelefon.

Sigvardt fortæller, at nogle retskredse har investeret i små plastposer, som gør det umuligt for mobilsignaler at trænge igennem. Dem bliver tilhørere bedt om at bruge.

- Tiltalte skal ikke tåle at blive udsat for at blive optaget. Straffen er ikke ydmygelsen i retten, men den sanktion, der udmåles. Det skal være værdigt og trygt i retten, fortsætter Sigvardt.

Strafsanktionen for at overtræde retsplejelovens bestemmelser om optagelse af lyd eller billede er typisk en bøde på 5000 kroner eller 10000 kroner.