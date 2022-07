Kvinde afviste kys: Fik lussing

Søndag nat omkring kl. 4 på Bar Smil i Aarhus, blev en 22-årig mand fra byen så rasende over, at en kvinde ikke ville kysse med ham, at han gav hende en lussing.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Dørmændene på beværtningen. der ligger i Skt. Clemens Stræde, overværede optrinnet og valgte derfor at bortvise den 22-årige.

Det var den ophidsede århusianer øjensynligt heller ikke enig i, og i stedet for at forlade stedet blev han aggressiv og højtråbende.

Politiet blev tilkaldt, og den 22-årige, der var påvirket af alkohol, blev smidt i detentionen, så han kunne blive afruset og afhørt. Politiet forventer at løslade manden efterfølgende.

Østjyllands Politi er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser, og der er derfor uvist, hvad den 22-årige er sigtet for.