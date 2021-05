Kvinde alvorligt kvæstet i trafikulykke

En 56-årig kvinde og en 22-årig mand kørte sammen i et kryds. Kvinden er fløjet med lægehelikopter til Aalborg Sygehus. Hun er uden for livsfare

Tidlig lørdag morgen tikkede en anmeldelse om en alvorlig trafikulykke ind hos Nordjyllands Politi.

I Sindal var to biler kørt sammen i et kryds, hvor især den 56-årige kvindelige bilist kom alvorligt til skade, oplyser vagtchefen fra Nordjyllands Politi i et tweet.

'Kl. 0649 modtog vi via 112 anmeldelse om et færdselsuheld i krydset Jerupvej/Oremosevej/Bindslevvej nord for Sindal. To biler er kørt sammen i krydset. En 56 årig kvinde er med lægehelikopter fløjet til Aalborg Universitetshospital', skriver politiet.

Ifølge politiet er den 56-årige uden for livsfare. Den 22-årige mand er lettere tilskadekommen. Han er kørt med ambulance til Hjørring Sygehus.

En bilinspektør er i skrivende stund i gang med at undersøge ulykken, og krydset er delvist spærret af.