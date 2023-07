Kvinde amok i supermarked: Slap væk fra politiet

Et butikstyveri udviklede sig til slag, spark og bid mod personalet i et supermarked

En kvinde uddelte onsdag et lag tæsk til personalet i et supermarked i Roskilde.

Kvinden havde ikke tænkt sig at betale for en række hårplejeprodukter, og derfor lød alarmen på vej ud fra selvbetjeningskassen, så personalet forsøgte at tilbageholde hende.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

I forbindelse med tilbageholdelsen blev i alt tre ansatte hver især enten slået, sparket, revet eller bidt af kvinden, og hun endte i sidste ende med at slippe væk fra stedet.

Politiet efterlyser derfor kvinden, som de beskriver som værende 30-40 år gammel, cirka 160 centimeter høj, almindelig af bygning med lysebrunt hår med blonde striber.

Hun var desuden iført sort hættetrøje med et logo, sorte leggings og rødlige kondisko.

Politiet vil forsøge at få hende identificeret via overvågning og henvendelser fra vidner.

Kontakt politiet på telefon 114, hvis du har oplysninger, lyder opfordringen i døgnrapporten.