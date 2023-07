Kvinde anholdt: Bestilte lejemord på sin treårige søn

En 18-årig kvinde er anholdt i Miami, efter hun forsøgte at bestille en lejemorder til at dræbe sin blot treårige søn

I en absurd sag fra Miami er en 18-årig kvinde blevet anholdt, fordi hun forsøgte at bestille en lejemorder til at dræbe sin treårige søn.

Det skriver CNN.

Kvinden bestilte lejemordet gennem en hjemmeside, hvor man meget simpelt kan bestille drab. Hjemmesiden viste sig dog at være falsk, og ejeren af siden tippede politiet, da han modtog hendes anmodning.

Den 18-årige mor brugte et falsk navn i sin anmodning, der blandt andet lød på, at hendes barn skulle tages langt væk og dræbes så hurtigt som muligt.

Tilbød 20.000 kroner

På trods af det falske navn kunne politiet spore hende via IP-adressen og et telefonnummer, hvilket ledte dem til kvindens mors hus, hvor barnet boede på det tidspunkt. Kvinden var flyttet ud af huset flere måneder forinden.

Bedstemoren bekræftede ud fra billedet fra anmodningen, at det planlagte offer var hendes treårige barnebarn, samt at telefonnummeret var hendes datters.

Inden de anholdte kvinden, indledte politiet en korrespondance med kvinden via sms, hvor de udgav sig for at være lejemorderen.

Her bekræftede kvinden anmodningen, og hun gik med til at betale 3000 dollars (20.000 kroner) for at udføre jobbet.

Syntes ikke om sønnen

Efter anholdelsen blev hun varetægtsfængslet og afhørt, og her indrømmede hun at have bestilt mordet.

Hun fortalte angiveligt politiet, at hun var i et romantisk forhold med en person, som ikke syntes om, at hun havde en søn, og derfor slog op med hende.

Hun håbede derfor, at de kunne finde sammen igen, hvis en lejemorder skaffede sønnen af vejen.