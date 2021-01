Kvinde anholdt efter demonstration

En person er blevet anholdt efter Men In Black-demonstrationen i Aarhus lørdag.

Det oplyser politiinspektør Brian Voss Olsen til Ekstra Bladet.

- Vi har anholdt en person for forsøg for vold mod tjenestemand.

- Vedkommende ville forsøge at kaste noget efter en betjent, men de fik personen pacificeret, fortæller politiinspektøren.

I en pressemeddelelse udsendt af politiet senere på aftenen specificerer de, at der er tale om en 20-årig kvinde, og at genstanden, hun ville kaste, var en sten.

Hun er sigtet efter paragraf 119, som omhandler vold eller trusler om vold mod en tjenestemand i funktion.

Foruden den anholdte blev en 34-årig mand sigtet inden demonstrationen for fornærmelig tiltale mod polititjenestemand.

I løbet af demonstrationen blev yderligere tre personer sigtet; en for besiddelse af kanonslag, en for besiddelse af bomberør og en for besiddelse af en mindre mængde hash.

Undervejs blev også syv unge drenge og mænd kortvarigt tilbageholdt af politiet, men de slap med en advarsel.

Forløb fredeligt

Gruppen Men In Black havde lørdag varslet endnu en demonstration, som denne gang blev afholdt i Aarhus. Her forløb det dog anderledes fredeligt, end det har gjort ved tidligere demonstrationer i Aalborg og København.

Ved en demonstration i København 23. januar blev fem personer anholdt under optøjer efter demonstrationen.

Her blev der desuden sat ild til en dukke af statsminister Mette Frederiksen, der havde et skilt med trusler hængende om halsen. Det ledte til flere anholdelser.

