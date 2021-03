Kvinde anholdt for bombetrussel mod borgerservice

Borgerservice på Birkedalsvej i Helsingør har torsdag morgen været evakueret som følge af en bombetrussel.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi fik anmeldelsen klokken 9.23, og bygningen blev efterfølgende lukket ned. Vi har siden anholdt gerningsmanden, og bygningen er nu åben igen, siger politiets pressevagt til Ekstra Bladet.

Hun oplyser, at truslen blev ringet ind over telefonen, men at det altså relativt hurtigt lykkedes at identificere den formodede gerningsmand og foretage anholdelse.

Der er ifølge politiet tale om en kvinde i 40'erne.

Politiet oplyser, at bombehunde har været sendt til stedet for at lave undersøgelser, men de har ikke fundet noget på stedet.