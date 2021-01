Kvinde anholdt: Opfordrede til hærværk under demo

En 30-årig kvinde er blevet anholdt, efter hun under en demonstration opfordrede til hærværk

Torsdag aften er en 30-årig kvinde blevet anholdt og sigtet for grov forstyrrelse af den offentlige orden, efter at hun under en tale til en demonstration 9. januar opfordrede til hærværk.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

'I aftes anholdt vi en 30-årig kvinde, der er sigtet for grov forstyrrelse af den offentlige orden ved at opfordre til hærværk under sin tale ved en demonstration den 9/1,' skriver politiet.

'Hun har været eftersøgt siden 18/1, hvor landsretten afgjorde, at hun skulle varetægtsfængsles.'

Men in Black-demo

9. januar afholdt den kontroversielle gruppe Men in Black en demonstration i København, hvor fire personer blev anholdt.

I begyndelsen af demonstrationen opfordrede en kvindelig taler deltagerne til at 'smadre byen', men slog samtidig fast, at det skulle foregå 'uden vold'.

Det vides ikke, om det er denne taler, som nu er blevet sigtet.

