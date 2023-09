Kvinde anholdt: Ville kysse betjent

En noget usædvanlig situation udspillede sig fredag i et supermarked i Karise på Sydsjælland

Det er ikke sjældent, at man hører om personer, der reagerer med vold eller vrede, når politiet retter henvendelse til dem.

Derimod er det ikke helt så tit, at man hører om folk, der bliver decideret kærlige, når politiet kontakter dem.

Men sidst på dagen fredag udspillede der sig netop en sådan situation, da Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rykkede ud til et supermarked i den sydsjællandske by Karise, hvor de havde modtaget anmeldelse om, at en kvinde skabte uro i forretningen.

Hun ville ikke forlade stedet, til trods for at personalet i butikken havde bedt hende om det.

Det skriver politikredsen i deres døgnrapport.

'Varme følelser'

Kvinden viste sig at være en 56-årig kvinde fra Faxe, og hun lyste op, da hun fik øje på ordensmagten.

'Da politiet ankom til stedet, vældede de varme følelser tilsyneladende op i hende, og hun trak en politibetjent ind til sig og forsøgte at kysse løs på ham,' skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

'Han gengældte imidlertid ikke følelserne, og skred noget mere resolut til værks: Den 56-årige blev anholdt klokken 20.29 for at få ro på stedet, og hun blev hjulpet hjem til sig selv.'

Kvinden blev ikke sigtet for nogen lovovertrædelser i forbindelse med hændelsen i supermarkedet.