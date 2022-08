Kvinde anklagede mand for overgreb: Absurd afvisning

En kvinde i Indien har fået afvist sine anklager om overgreb begået af en 74-årig mand, fordi en dommer i det sydlige Indien vurderede, at kvinden havde iført sig 'provokerende' tøj.

Det har skabt ramaskrig i Indien, hvor kvinders rettigheder endnu engang synes forbigået.

Distriktsdommeren i delstaten Kerala afgjorde i forrige uge, at manden, der var anklaget for seksuelle overgreb, kunne gå fri, fordi billeder viste, at kvinden ifølge dommeren var iført 'provokerende' tøj, hvorfor hendes anklager ikke kun holde vand i retten, lød dommerens afvisning.

Det skriver CNN.

Forargelse og fordømmelse

Dommen har udløst forargelse i store dele af Indien, hvor det mere er reglen end undtagelsen, at kvinder udsættes for forskelsbehandling.

Beskyldninger om seksuelle overgreb bliver ofte afvist på grund af manglende retsanvendelse og et notorisk langsomt retssystem.

Formanden for Delhis kommission for kvinder, Swati Maliwal, fordømte distriktsdommeren og opfordrede Keralas højesteret til at tage sagen op.

'Hvornår vil den tankegang, der giver ofre for seksuelt misbrug skylden, ændre sig?', skrev hun onsdag på Twitter.

Den indiske politiker VP Sanu har ligeledes været ude med skarp kritik af dommen.

'Logikken i, at kvinder inviterer til seksuelle overgreb for deres påklædning, er både offer-bebrejdelse og påberåber sig stereotyper af voldtægtsoffer', skrev han på Twitter onsdag.

Kvinders manglende rettigheder

Seksuelle forbrydelser mod kvinder er udbredt i Indien, hvor brutale sager om voldtægt og overgreb ofte behandles katastrofalt som følge af landets retssystem.

Eksempelvis fik en kvinde afvist sine anklager om voldtægt, fordi dommeren mente, at et 'svagt nej' stadig kunne signalere villighed hos det påståede offer.

I en anden sag i januar 2021 fandt en dommer i Bombay High Court, at en 39-årig mand ikke var skyldig i seksuelle overgreb mod en 12-årig pige, fordi han ikke havde fjernet hendes tøj, hvilket betød, at der ikke var 'hud-mod-hud kontakt'.

Rasende indere demonstrerer mod løsladelse af 11 mænd i forbindelse med voldtægt af en gravid kvinde. Foto: Adnan Abidi

Indien indførte i 2012 strengere straffe for voldtægter, efter en brutal gruppevoldtægt i en bus mod en 23-årig medicinstuderende. Hun mistede senere livet som følge af de kvæstelser, hun pådrog sig under forbrydelsen.

Men der er langt fra gjort nok for at beskytte kvinder i Indien, mener advokater og aktivister.

Og der blev kastet yderligere benzin på bålet, da 11 mænd, der var fængslet for livstid for en voldtægt mod en gravid muslimsk kvinde, i mandags blev løsladt.

Det skabte endnu engang ramaskrig og fordømmelse blandt offerets familie, politikere og advokater.