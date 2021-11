Kvinde død: Blev påkørt i fodgængerfelt

En kvinde er afgået ved døden efter en påkørsel i Vejle søndag. Det oplyser Torben Møller, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til TV Syd.

Den 45-årige kvinde var søndag eftermiddag ved at krydse Grønlandsvej via et fodgængerfelt, men på vej over blev hun ramt af en bil.

Der blev ydet førstehjælp på stedet, men den 45-årige kvindes stod liv ikke til at redde, og hun afgik ved døden. Hendes pårørende er underrettet.

Det var en 76-årig mand, der sad bag rattet i bilen.

En bilinspektør har været tilkaldt til ulykkesstedet for at se nærmere på forholdene, som det et kutyme, når der er tale om alvorlige trafikulykker.

Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Politiet modtog en anmeldelsen klokken 17.16.