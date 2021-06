En 71-årig kvinde er død efter en badeulykke ved Stillinge Strand i Musholm Bugt torsdag aften.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

Vagtchef Joy Haensel oplyser, at en person ringede 112, efter at kvinden ikke var kommet efter at have været væk i to timer.

Kvindens badesko og håndklæde blev efterfølgende fundet på stranden, og siden blev kvinden fundet og overført til Rigshospitalet.

Hun er siden erklæret død.

Kvindens pårørende er underrettet.