Kvinde død efter knivstik

En 55-årig kvinde er mandag morgen død efter knivstik.

Anmeldelsen indløb klokken 8.27, og kort tid efter blev en 21-årig mand med en familiemæssig relation til kvinden anholdt. Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Foto: Kenneth Meyer

Politikredsen skriver, at de er til stede på Pyramidestien i Tisvildeleje, hvor de efterforsker sagen.

Nordsjællands Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere.

Ekstra Bladets journalist på stedet fortæller, at politiet har spærret af ved et hus, der ligger i et relativt øde område.

Politiet er i gang med at afsøge område med hunde ved huset og et grønt område foran, ligesom teknikere er ankommet og undersøger stedet.

En kvinde, der bor i området et lille stykke fra gerningsstedet, kalder situationen for 'uhyggelig og fortæller, at det normalt er et meget stille og roligt område, hvor der ikke sker noget.

I morges hørte hun en masse sirener, og ud af vinduet kunne hun se en helikopter, som, hun antager, var en lægehelikopter.

Opdateres ...

