Kvinde død efter trafikulykke

En kvindelig cyklist er omkommet efter en højresvingsulykke i krydset mellem Nørre Boulevard og Københavnsvej i Køge.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

'Lastbilen har foretaget et højresving i krydset og har her påkørt cyklisten, som var en ung kvinde. Kvinden blev kørt til Køge Sygehus, og her stod kvindens liv ikke til at redde', oplyser politiet på Twitter.

Krydset var tidligere torsdag aften spærret i nordgående retning, da en bilinspektør undersøgte lastbilen.

Kvinden er ikke endeligt identificeret, og hendes pårørende er endnu ikke underrettet.