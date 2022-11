Kvinde død i brand

En 63-årig kvinde mistede natten til onsdag livet i en brand i sin lejlighed i Viby J.

Det skriver Århus Stiftstidende, der har talt med Chris Mose, som er vagtchef ved Østjyllands Politi.

Der udbrød brand i kvindens lejlighed på anden sal omkring klokken 1.30. Det vides ikke, hvordan branden startede. Branden spredte sig ikke til andre lejligheder i ejendommen.

- Det var en nabo, der anmeldte branden, og da vi kom op i lejligheden, blev kvinden, som boede alene, erklæret død på stedet, siger vagtchefen.

Tidligt onsdag morgen var politiet stadig på stedet for at undersøge omstændighederne for branden nærmere.

Kvindens pårørende er underrettet.