Kvinde død i drukneulykke på Bornholm

Der blev forsøgt hjerte-lunge-redning, men kvindens liv stod ikke til at redde

En tragedie har ramt Bornholm.

Tidligere torsdag klokken 16.58 fik politiet en anmeldelse om en mulig drukneulykke omkring Strandvolden i Nexø.

Vagtchef ved Bornholms Politi Jan Clausen bekræfter nu over for Ekstra Bladet, at en kvinde, som politiet formoder var turist på øen, er afgået ved døden.

- Vi får en anmeldelse om en person, der er i nød i vandet. Pågældende bliver reddet ind, men hun er bevidstløs, så vi påbegynder hjerte-lunge-redning, men hun afgår desværre ved døden, siger Jan Clausen.

Politiet er i gang med efterforskningen, og de ved fortsat ikke, hvad der er gået forud for ulykken.

- Det tyder på en drukneulykke. Vi er fortsat i gang med at efterforske, siger Jan Clausen.

Politiet har ikke endeligt identificeret kvinden, hvorfor de pårørende fortsat ikke er underrettet, oplyser vagtchefen.