Kvinde dræbt: 21-årig mand erkender delvist

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): Med et tæppe omkring sig og iført en sygehusskjorte blev en 21-årig mand tirsdag morgen ført ind i retten, hvor han blev sigtet for manddrab.

Han virkede tydeligt påvirket af sagen, og stemmen dirrede, da han skulle oplyse sit navn og fødselsdato. På tilhørerpladserne sad familie.

Det var mandag morgen klokken 8.27, at Nordsjællands Politi blev kaldt til Pyramidestien i Tisvildeleje, efter en 55-årig kvinde var fundet død efter knivstik. En halv time efter politiets ankomst blev den 21-årige mand anholdt.

Sigtet for manddrab

Af sigtelsen lyder det, at drabet skete mandag morgen, og at det skal være begået med knivstik.

Den sigtedes forsvarsadvokat oplyste til dommeren, at den 21-årige erkender en del af de faktiske omstændigheder.

Han blev efter et relativt kort retsmøde varetægtsfængslet i fire uger.

Teknikere og betjente var mandaf

Anklager Bente Schnack anmodede efter oplæsning af sigtelsen om dørlukning, og til trods for protester fra den fremmødte presse valgte dommeren at imødekomme anmodningen.

Anklageren begrundede anmodningen om dørlukning med, at efterforskningen er i sin spæde begyndelse, og at der endnu mangler at blive afhørt vidner, der ikke skal kunne læse om, hvad der kommer frem under grundlovsforhøret, inden afhøringen.

Familiær relation

Der blev ligeledes nedlagt navneforbud, hvilket betyder, at Ekstra Bladet ikke kan beskrive den sigtede yderligere.

Allerede mandag formiddag kom det frem, at den 21-årige nu sigtede i sagen har en 'familiær relation' til kvinden.

Inden presse og tilhørere blev bedt om at forlade lokalet, fik flere familiemedlemmer lov til at give den sigtede et kram.

Ekstra Bladet følger sagen og opdaterer, når resultatet af grundlovsforhøret foreligger.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets krimipodcast 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app. Det nyeste afsnit handler blandt andet om en mislykket narkohandel i Aarhus, der kostede den 25-årige 'Shmur' livet.