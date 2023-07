Kvinde dræbt: 65-årig mand anholdt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En 65-årig mand er anholdt og sigtet for drab på den jævnaldrende kvinde, som han bor sammen med på Strandpromenaden i Helsingør, lørdag aften.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Michael Dalby til Ekstra Bladet.

På Twitter oplyser politikredsen, at den mistænkte bliver fremstillet i grundlovsforhør søndag. Det vil formentlig blive in absentia.

Vagtchefen oplyser, at politiet kommer til at arbejde derude i nogle timer endnu og på billeder ses også, hvordan teknikere fortsat er til stede.

Foto: André Klein

Det var tidligere lørdag aften, at Nordsjællands Politi rykkede ud til Strandpromenaden i Helsingør.

I den forbindelse oplyste vagtchefen, at flere patruljer var til stede ved det, der blev beskrevet som 'et mistænkeligt forhold.'

Herefter var det sparsomt, hvad politikredsen kunne oplyse - ud over at en person var anholdt, og at der ellers ikke var fare for beboere i området.