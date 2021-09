Kvinde dræbt af skud i Aalborg

En 52-årig mand er anholdt i sagen. Han og kvinden har ifølge politiet en relation til hinanden. Politiet advarer derudover mod at dele videoer af episoden, hvis man ligger inde med dem

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

En 41-årig kvinde er blevet dræbt af skud på Skelagervej i Aalborg.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.15.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden blev hurtigt bragt til behandling på sygehuset i kritisk tilstand, hvor hun kort efter afgik ved døden.

- Vi sendte øjeblikkeligt adskillige patruljer til stedet, der i øjeblikket arbejder i området.

- Derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke gå i detaljer med omstændighederne omkring denne tragiske hændelse, men vi arbejder på højtryk for at klarlægge, hvad der sket før, under og efter, siger vicepolitiinspektør fra Nordjyllands Politi, Anders Uhrskov.

Foto: René Schütze

En mistænkt 52-årig mand er anholdt på stedet og sigtet for drab. Den afdøde og den mistænkte har en relation til hinanden.

Området afspærret

Politiet har afspærret et område, hvor ordensmagtens opgaver er at sikre området, undersøge gerningsstedet og foretage afhøringer af vidner, skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

- Vi har mange vidner og andre, som der skal tages hånd om. Borgere og beboere i området må derfor forvente at se en hel del politi på gaden i området omkring gerningsstedet de kommende timer hen over natten og i løbet af kommende dage, siger Anders Uhrskov.

- Vi har mange efterforskningsskridt foran i de kommende timer og dage for at få det fulde overblik, understreger Anders Uhrskov.



Nordjyllands Politi opfordrer alle, der har set noget eller har andre oplysninger i sagen til at ringe til poltiet på telefon 114.

Politiet har efterfølgende advaret vidner på Twitter mod at dele video-optagelser af episoden, men i stedet straks rette henvendelse til politiet.